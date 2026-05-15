رئيس جامعة الأقصر ونائب وزير الصحة يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية"

شهدت جامعة الأقصر توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان وذلك خلال زيارتها للجامعة وفي حضور الأستاذ الدكتور عمر شريف رئيس أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

يهدف البروتوكول إلى تفعيل "ورقة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان" والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" داخل كليات ومستشفيات جامعة الأقصر.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة ستسخر كافة إمكانياتها الأكاديمية والطبية لدعم هذا الملف القومي، من خلال تدريب الكوادر الطبية والطلاب، ونشر الوعي الصحي المجتمعي حول أهمية المباعدة بين الولادات وتقليل معدلات القيصرية غير المبررة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن هذا التعاون يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل حوكمة البيانات، وتطوير خدمات الولادة الطبيعية الآمنة، وتفعيل عيادات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دمج المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي القومي بتخفيض معدل الإنجاب الكلي بحلول عام 2027.