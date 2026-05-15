الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات تفتيشية مكبرة.. ضبط دقيق مدعم وأعلاف منتهية وأسمدة مجهولة المصدر بالأقصر

شمس يونس

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن نجاح المديرية في تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة.

وتمكنت حملات المديرية من ضبط 750 كجم من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمستودعات، وذلك أثناء محاولة تهريبه على متن "تروسيكل" لإعادة بيعه في السوق السوداء، قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، وذلك بمشاركة احمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وعبدالعظيم النوبى ابوالوفا كبير مفتشى المديرية،  وشريف أحمد سعد المفتش بالمديرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة الزينية، ما أسفر عن ضبط صاحب مخزن أعلاف مواش بالزينية قبلى لحيازته أعلافا منتهية الصلاحية وهى عبارة عن نصف طن أعلاف تسمين متكاملة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة،  وعدد ١ مخبز قام بالتصرف فى عدد ١٠ جوال دقيق بلدى من الحصة الخاصة بالمخبز، وعدد ٢ مخبز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك بحضور عبد الرزاق عمر مدنى مدير إدارة تموين الزينية، ومحمد عثمان  كبير مفتشي التموين بالمديرية، ورفاعى احمد سليم مفتش تموين بالمديرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة.

وعلى صعيد حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي، تمكنت حملة بقيادة السيد جندي سعيد أحمد، كبير مفتشي المديرية، من ضبط نصف طن من السماد الزراعي السائل (نشادر) مجهول المصدر بناحية المريس، معبأة في عبوات غير رسمية.

وشملت الحملة أيضاً ضبط 3 مخالفات عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية.

وأكد المهندس عبد الرازق الصافي أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشدداً على استمرار هذه الحملات لردع أي تلاعب بأقوات المواطنين أو جودة السلع المعروضة بالأسواق.

