ميتا ترفع أسعار خوذات Quest 3 و3S بسبب أزمة الرام العالمية

أعلنت ميتا عن رفع أسعار خوذات الواقع الافتراضي Quest 3 وQuest 3S بشكل ملحوظ اعتبارًا من 19 أبريل، مرجعة القرار إلى الارتفاع الكبير في تكلفة شرائح الذاكرة (RAM) على مستوى العالم.

ووفقًا لما نقلته The Verge وTechCrunch، سيرتفع سعر Quest 3S سعة 128 جيجابايت إلى 349.99 دولار بدلًا من 299.99 دولار، بينما تقفز نسخة 256 جيجابايت إلى 449.99 دولار بدلًا من 399.99 دولار، أي بزيادة 50 دولار لكل نسخة.

أما Quest 3 (نسخة 512 جيجابايت) فستشهد زيادة أكبر قدرها 100 دولار، لترتفع من 499.99 إلى 599.99 دولار، ما يمثل زيادة تقارب 20% على السعر الأصلي في السوق الأمريكي.

الرام تحت الضغط.. وتأثير الذكاء الاصطناعي

بررت ميتا هذه الزيادات في مدونة رسمية بالقول إن «تكلفة بناء عتاد واقع افتراضي عالي الأداء ارتفعت بشكل كبير»، مع التأكيد على أن السبب الرئيسي يعود إلى «الارتفاع العالمي في أسعار المكوّنات الحرجة، وعلى رأسها شرائح الذاكرة».

وتشير تقارير من Tom’s Hardware و9to5Google إلى أن سوق الرام يعيش حاليًا موجة ارتفاعات قوية مدفوعة بما يسمّى «طفرة الذكاء الاصطناعي»، إذ تتطلب مراكز بيانات وخوادم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من ذاكرة DRAM، ما يضغط على الإمدادات ويرفع الأسعار في باقي فئات الإلكترونيات الاستهلاكية.

تعتبر ميتا ليست الوحيدة في هذا الاتجاه؛ فقد سبقتها أو توازت معها شركات مثل سامسونج وسوني ومايكروسوفت في رفع أسعار بعض الأجهزة أو تقليص العروض الترويجية بسبب نفس أزمة الذاكرة، وفقًا لتقارير TechCrunch وRoad to VR.

الأسعار الجديدة.. للأجهزة الجديدة والمجددة

توضح التقارير أن الأسعار الجديدة لن تطبق فقط على الأجهزة الجديدة، بل ستشمل أيضًا الوحدات المُجددة (Refurbished) من Quest 3 وQuest 3S، في خطوة أثارت استغراب بعض المحللين الذين أشاروا إلى أن هذه الأجهزة مصنوعة بالفعل ولا يفترض أن تتأثر بنفس القدر بتكلفة المكونات الجديدة.

حاليًا، تباع Quest 3S المُجددة بسعر يبدأ من 269 دولار لسعة 128 جيجابايت، لكن من المتوقع أن ترتفع هي الأخرى بنحو 50 دولار لتقترب من 320 دولار، بينما يمكن أن يقفز سعر Quest 3 المُجدد من 449 إلى نحو 549 دولار وفقًا لتقديرات 9to5Google.

في المقابل، تؤكد ميتا أن أسعار إكسسوارات Quest – مثل أحزمة الرأس الإضافية ووحدات الشحن – ستبقى كما هي دون تغيير في هذه المرحلة، ما يعني أن الزيادة مركزة بالكامل في جسم الجهاز نفسه.

ليست المرة الأولى لرفع الأسعار

تذكّر تقارير Engadget وTechRadar بأن هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها ميتا أسعار خوذات Quest؛ ففي 2022 رفعت الشركة سعر Quest 2 بمقدار 100 دولار بعد شهور من إطلاقه، مبررة ذلك أيضًا بارتفاع تكاليف التصنيع، قبل أن تعود لاحقًا وتخفض السعر مع تحسّن ظروف السوق.

تجعل هذه السوابق بعض المراقبين يتوقعون أن تكون الزيادة الحالية «مرحلية»، وقد تُعاد مراجعتها إذا هدأت أزمة الرام خلال عام أو اثنين، أو إذا تعرضت ميتا لضغوط تنافسية من أجهزة واقع افتراضي منافسة تحافظ على أسعار أقل. ومع ذلك، تشير تحليلات Road to VR إلى أن ميتا في وضع مريح نسبيًا؛ إذ تظل Quest 3S خيارًا «اقتصاديًا» مقارنةً بأجهزة واقع افتراضي/معزز أخرى، كما أن الشركة تراهن على قاعدة مستخدمين كبيرة ونظام محتوى قوي يجعل بعض الهواة مستعدين لتحمل زيادة السعر.

تأثير الزيادة على سوق الواقع الافتراضي

تلفت تقارير TechCrunch و9to5Google إلى أن هذه الزيادة قد تُبطئ وتيرة تبنّي الواقع الافتراضي لدى الشريحة الحساسة للسعر، خصوصًا من كان ينظر إلى Quest 3S كمدخل منخفض التكلفة لعالم VR. ارتفاع سعر نسخة 128 جيجابايت إلى 350 دولار يقرّبها أكثر من أسعار أجهزة ألعاب تقليدية مثل Xbox أو PlayStation في بعض العروض، ما قد يدفع بعض المستهلكين لإعادة التفكير في ترتيب أولوياتهم.

في المقابل، تشير مصادر من سوق الواقع الافتراضي إلى أن مستخدمي Quest 3 من فئة «المتحمسين» (Enthusiasts) كانوا أصلًا أكثر استعدادًا لدفع مبالغ أعلى مقابل جودة أفضل في العدسات والرسوميات، وبالتالي قد لا تؤدي زيادة 100 دولار إلى انهيار المبيعات بقدر ما ستحدّ من نموها قليلًا.

ماذا يعني ذلك للمستخدم العربي؟

بالنسبة للمستخدم في أسواق مثل مصر والمنطقة العربية، تُترجم هذه الزيادات عادةً إلى قفزات أكبر عند التجار المحليين، بسبب الرسوم والضرائب وفروق سعر الصرف، ما قد يجعل اقتناء Quest 3 أو 3S أصعب على الفئات المتوسطة التي كانت تراهن على استيراد الجهاز أو شرائه من متاجر محلية بأسعار قريبة من السعر العالمي.

ومع اعتماد ميتا على نموذج «منصة مغلقة» لمحتوى الواقع الافتراضي، يظل الخيار أمام المستخدم إما قبول السعر الأعلى مقابل الدخول في منظومة Quest ومكتبتها القوية من الألعاب والتطبيقات، أو انتظار عروض موسمية مستقبلية أو أجهزة منافسة قد تستغل الفرصة وتقدم أسعارًا أكثر عدوانية.

في كل الأحوال، تعكس خطوة ميتا حقيقة أوسع في عالم التقنية اليوم: الذكاء الاصطناعي لا يرفع فقط قدرات الأجهزة، بل يرفع أيضًا فاتورة مكوّنات أساسية مثل الرام، وما خوذات Quest إلا أحدث ضحية في سلسلة طويلة من المنتجات المتأثرة بهذه الموجة.