إلهام أبو الفتح
محافظات

تشميع 80 محلًا بمراكز المنيا لمزاولتها النشاط بدون ترخيص

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة ومنظومة التراخيص بالمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال العامة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وفي هذا السياق، شنت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملات تفتيشية مكثفة على المحال غير المرخصة بمركزي أبوقرقاص ومغاغة ومدينة المنيا، وذلك ضمن جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأسفرت الحملات عن تشميع 80 محلًا يُدار بدون ترخيص، بواقع 21 محلًا بمركز أبوقرقاص، و34 محلًا بمركز مغاغة، و25 محلًا بمدينة المنيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على الانضباط العام، إلى جانب توعية أصحاب المحال بأهمية توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتقديم كافة أوجه التيسير لتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية يسهم في توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة تحفظ حقوق الجميع.

جاءت الحملات برئاسة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، وبمشاركة أعضاء اللجنة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب فرق مراكز التراخيص بالمراكز المستهدفة.

إنهاء التراخيص 

وتهيب محافظة المنيا بجميع أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الحاصلين على التصريح المؤقت بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل رسمي ومنظم.

