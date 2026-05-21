يبيع البسكوت في الشارع.. الشامي يشتري منزلًا لصغير سوري

في لفتة إنسانية قام المطرب السوري الشامي بشراء منزل لطفل سوري، يعمل في بيع البسكوت، لتأمين إيجار منزله.

ونشر الشامي فيديو للطفل وعلق قائلًا: “لن يأتي العيد إلا وأنتم في بيتكم، ولن تقلقوا بعد اليوم بشأن الإيجار”.

وبعدها بساعات، أعلن الشامي التواصل مع الطفل وقيامه بشراء المنزل.

من جهة أخرى، يستعد المطرب السوري الشامي لإحياء حفل غنائي، ضمن مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب، في نسخته الـ21.

الحفل من المقرر اقامته 24 يونيو المقبل ، حيث يقام المهرجان في الفترة من 19 إلى 27 يونيو.



وأعلن الفنان السوري الشامي عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف كبير بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا.

وكشف الشامي عن اسم الألبوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث شارك متابعيه البوستر الرسمي للعمل، والذي حمل طابعًا بصريًا مميزًا يعكس هوية فنية مختلفة عمّا قدمه سابقًا، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للعمل الجديد.

وأرفق الشامي المنشور برسالة أعرب فيها عن أمله في أن ينال الألبوم إعجاب محبيه، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضير له، سواء على مستوى اختيار الأغاني أو التفاصيل الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.