ماجدة خير الله: مستوى الكوميديا في اللعبة 5 أكثر ذكاءً.. وطبقة صوت محمد ثروت أكثر ما أزعجني| خاص

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها في الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة”، والذي انتهى عرضه ليلة أمس، الأربعاء.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “الجزء الخامس من مسلسل اللعبة مؤثر ويسير على درب الأجزاء السابقة، فلم أشعر أنه أقل على المستوى الفني من النسخ السابقة”.

وأضافت ماجدة خير الله: “ما أزعجني هو استخدام محمد ثروت لطبقة صوته في شخصية جميل التي يلعبها داخل الأحداث، فتلك الطبقة يستخدمها في كل أعماله، فلم يستطع أن يلون في أداء صوته، على عكس شخصية غريب الذي يجيد التعامل مع صوته، فطبقة صوته في العمل مختلفة عن أعماله الأخرى”.

وتابعت: “مستوى الكوميديا في الجزء الخامس مختلف، فهي أكثر ذكاءً، وفيها صعوبة أكثر”.