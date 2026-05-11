الإسكان الاجتماعي: سعر الوحدة وصل 850 ألف جنيه ودعم الدولة 180 ألفًا

قال عاطف أحمد محمد مدير عام التخصيص لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق ملتزم بتخصيص 5 % من طروحات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في كل إعلان، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات عديدة لذوي الإعاقة منها أسبوع خاص بهم لشراء الكراسة وأسبوع آخر للدفع.

دعم الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف "أحمد"، خلال اجتماع لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه كان يتم منح ذوي الإعاقة دور أرضي ولكن بدأنا نحدد بالتنسيق معهم بحيث يكون التخصيص واضعين في الاعتبار نوع الاعاقة وهل هي إعاقة حركية ام غير حركية ويتم توضيح ذلك في الاستمارة.

واشار المسؤول إلى أنه يتم تطبيق نفس المميزات علي أي أحد من أفراد الأسرة.

وفيما يخص التيسيرات المادية أشار إلى أنها مطبقة على الجميع ولا يوجد لدي إمكانيات لعمل تيسيرات مادية.

سعر وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضح تفاصيل الدعم النقدي للإسكان الاجتماعي، حيث أضاف إلى انها بدأت ب 40 ألف جنيه في الطرح الأول ووصلت الى 180ألف جنيه من سعر الوحدة في الطرح الأخير.

ونوه بأن سعر الوحدة في أول إعلان كان 135 ألف وآخر إعلان 850 ألفًا.