سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة

أثار المطرب الشعبي سمسم شهاب حالة من التعاطف بين جمهوره بعد أن كشف عن تعرض والدته لوعكة صحية شديدة، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب سمسم شهاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه وقلقه على والدته، مؤكدًا أنها تمر بحالة صحية حرجة داخل المستشفى، متمنيًا من الله أن يمنّ عليها بالشفاء ويحفظها له.

أعمال سمسم شهاب

على الجانب الفني، كان سمسم شهاب قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “رمضان يجمعنا” عبر موقع “يوتيوب”، وهي أغنية تحمل أجواءً رمضانية دافئة وتتناول معاني المحبة ولمّة العائلة، من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي معتز عادل.

كما طرح مؤخرًا أغنية “اتنين عايشين بروح”، التي جاءت بطابع رومانسي مختلف عن أعماله السابقة، من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع معتز عادل، وتُعد أول فيديو كليب له يتم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف وفكرة هاجر حسام الدين.