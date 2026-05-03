ضحكة بتنور المكان.. محمد ثروت ينعى أمير الغناء العربي

عبر المطرب الكبير محمد ثروت عن حزنه الشديد على رحيل صديقه "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، الذي غادر عالمنا اليوم الأحد 3 مايو بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ونشر محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورا تجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، معلقا "إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعت قلبنا وربنا يصبرنا ويصبر أسرتك يا حبيبي. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي ورفيق المشوار وأخويا الغالي الفنان الكبير هاني شاكر".

وتابع في شهادته بحق هاني شاكر "أشهد الله إنك كنت من أنقى القلوب، وإن ضحكتك كانت بتنور أي مكان بتدخله. حزنت قلوبنا على فراقك، لكن ستظل في قلوبنا دائمًا. أرجو من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة فقد رحل عنا في خبر مؤلم ومحزن".

وأضاف ثروت "ربنا يجعل ابنك شريف خير سند وامتداد ليك، ويصبر كل أسرتك الكريمة، وأختي الغالية نهلة".

واختتم ثروت منشوره بالدعاء للراحل، قائلا "اللهم اجمعه مع الطيبين في الجنة، وارحمه برحمتك الواسعة. الله يرحمك يا طيب القلب يا رفيق العمر"

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.