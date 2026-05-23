زيارة رسمية.. رئيس وزراء باكستان يصل الصين لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين

وصل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم "السبت" إلى مدينة "هانغتشو" في مقاطعة "تشجيانغ" الواقعة شرق الصين ليبدأ زيارة رسمية تستمر حتى الـ26 من الشهر الحالي.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: إن "زيارة شريف، إلى الصين، التي تعد تبادلا مهما رفيع المستوى بين البلدين، تأتي في الوقت الذي تحل فيه هذا العام ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".

وأضاف المتحدث أن بكين تأمل في أن يستغل الجانبان هذه الزيارة كفرصة للنهوض بالصداقة التقليدية، وتعميق التعاون في المجالات كافة، وكتابة فصل جديد في بناء مجتمع صيني-باكستاني أكثر قربا ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أفادت - في وقت سابق - بأن شريف سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع كبار القادة الصينيين، بينهم الرئيس شي جين بينج، ورئيس الوزراء لي تشيانج، حيث سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبدأ زيارته من مدينة "هانغتشو" حيث سيرأس مؤتمر الاستثمار الباكستاني - الصيني بين الشركات، قبل أن يتوجه إلى بكين للمشاركة في فعالية تنظمها الجمعية الشعبية الصينية للصداقة مع الدول الأجنبية بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.