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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو عكست رؤية الدولة المصرية في التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، ورسخت مفهوم استمرارية المشروع الوطني الذي يجمع بين الحفاظ على ثوابت الدولة والانطلاق نحو مستقبل أكثر تقدما في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب التمسك بقوة الدولة ووحدة مؤسساتها.

وقال فرحات إن استدعاء الرئيس لقيم ومبادئ ثورة يوليو لم يكن من باب استحضار التاريخ، وإنما لتأكيد أن بناء الدولة الحديثة يظل عملية متواصلة، تستند إلى الاستقلال الوطني، والاعتماد على الذات، وتحقيق التنمية الشاملة، وهي المبادئ التي تواصل الدولة ترجمتها إلى سياسات وبرامج ومشروعات تنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

 طريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف أن استعراض الرئيس لما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية الأساسية، والتوسع في المدن الجديدة، وتحسين الخدمات، وتوطين الصناعة، ودعم قطاعي الطاقة والتعليم، يعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة لإرساء قواعد تنمية مستدامة، رغم ما فرضته الأوضاع الإقليمية والدولية من ضغوط اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، مؤكدا أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات يعزز من قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مستقرة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الرئيس على دور الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن يعكس إيمان القيادة السياسية بأن المواطن هو الركيزة الأساسية في معادلة التنمية، وأن الوعي الوطني كان ولا يزال أحد أهم عوامل نجاح الدولة في تجاوز مختلف التحديات، إلى جانب الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة كافة في حماية مقدرات الوطن.

وثمن فرحات الرسائل الإقليمية التي تضمنتها الكلمة، مؤكدا أن تجديد الدعوة إلى وقف الحروب والتوسع في مسارات الحلول السياسية يعبر عن ثبات الموقف المصري الداعم للسلام، والرافض لأي اعتداء على الدول العربية أو المساس بسيادتها، وهو ما يعزز مكانة مصر كدولة مسؤولة تسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.

وأكد فرحات أن رسالة الرئيس للمصريين بأن المستقبل يحمل فرصا واعدة تعكس ثقة الدولة في قدرتها على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا على أن الجمهورية الجديدة أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا يقوم على بناء الإنسان، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويصون مصالح الوطن.

اللواء الدكتور رضا فرحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو

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