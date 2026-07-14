الراند الجنوب أفريقي يتذبذب قبيل صدور بيانات التعدين المحلية والتضخم الأمريكي



تعرض الراند الجنوب أفريقي لضغوط في بداية تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مقابل الدولار، مع سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات إنتاج التعدين في جنوب أفريقيا وبيانات التضخم الأمريكية، التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الراند 16.4575 مقابل الدولار ليستقر قرب إغلاق الجلسة السابقة، مع بقائه عند مستويات تعد الأدنى في أكثر من أسبوعين.

من المقرر أن تعلن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا بيانات إنتاج التعدين لشهر مايو في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% على أساس سنوي، مقابل 8.2% في أبريل، وهو ما سيعطي مؤشرات جديدة بشأن أداء أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.

وفي الأسواق العالمية، تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس بشأن التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية.

كما واصلت التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج التأثير على معنويات المستثمرين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض قيود على الشحن الإيراني وفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تتابع الأسواق أيضا تحركات جنوب أفريقيا لتعزيز أمن الطاقة، حيث اقترحت الحكومة خطة لتطوير قدراتها في مجال التخزين الاستراتيجي للوقود، تلزم الدولة والقطاع الخاص بالاحتفاظ باحتياطيات إلزامية للحد من تأثير أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وعلى صعيد سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية الجنوب أفريقية القياسية المستحقة في عام 2035 بمقدار 7.5 نقطة أساس ليصل إلى 8.42%، في إشارة إلى تراجع أسعار السندات خلال التعاملات المبكرة.



