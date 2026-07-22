القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، السيطرة على بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، وبلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق اختراقات عديدة على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشمال" على بلدة أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى فقد القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفع بوغدان ذاتي الحركة، وراجمة فيربا، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات الشمال.

وأضافت أن وحدات تجمع قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات قوات كييف، وسيطرت على بلدة بلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية، و32 طائرة مسيرة ثقيلة سداسية المراوح من طراز "بابا ياغا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن السيطرة على هذا الخط الحدودي تُمهد الطريق لتقدم وحدات من مجموعة "الشرق" على طول الحدود بين مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك، لافتة إلى مقتل نحو 380 عسكريا أوكرانيا، وناقلة جند مدرعة، و11 مركبة، وقطعة مدفعية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة، في منطقة مسؤولية قوات الشرق.

ونوهت الوزارة إلى أن وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 210 عسكريين، مضيفة أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 140 عسكريًا.

وذكرت الوزارة أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 240 عسكرياً، مشيرة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منصتي إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون الساحلية، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 152 منطقة.

وأشارت إلى إسقاط منظومات الدفاع الجوي لـ 9 قنابل جوية موجهة و808 طائرات مسيرة.