قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
ترامب يدفع نحو اتفاق نووي مع السعودية دون المعيار الذهبي.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، السيطرة على بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، وبلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق اختراقات عديدة على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشمال" على بلدة أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى فقد القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفع بوغدان ذاتي الحركة، وراجمة فيربا، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات الشمال.

وأضافت أن وحدات تجمع قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات قوات كييف، وسيطرت على بلدة بلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية، و32 طائرة مسيرة ثقيلة سداسية المراوح من طراز "بابا ياغا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن السيطرة على هذا الخط الحدودي تُمهد الطريق لتقدم وحدات من مجموعة "الشرق" على طول الحدود بين مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك، لافتة إلى مقتل نحو 380 عسكريا أوكرانيا، وناقلة جند مدرعة، و11 مركبة، وقطعة مدفعية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة، في منطقة مسؤولية قوات الشرق.

ونوهت الوزارة إلى أن وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 210 عسكريين، مضيفة أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 140 عسكريًا.

وذكرت الوزارة أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 240 عسكرياً، مشيرة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منصتي إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون الساحلية، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 152 منطقة.

وأشارت إلى إسقاط منظومات الدفاع الجوي لـ 9 قنابل جوية موجهة و808 طائرات مسيرة.

وزارة الدفاع الروسية بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف محاور العملية العسكرية مجموعة قوات الشمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الأساقفة: ثورة 23 يوليو تجسد إرادة الشعب المصري في السعي نحو مستقبل أفضل

الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

المجلس القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ثورة 23 يوليو حققت العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد