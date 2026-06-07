أحمد شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن المستكاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي، مؤكدًا أنه حرص على التواصل معه بشكل مباشر للاطمئنان على وضعه الصحي، مشيرًا إلى أن حالته تشهد استقرارًا نسبيًا مع استمرار تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن المستكاوي يحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال مرحلة التعافي والشفاء بشكل كامل قبل مغادرة المستشفى، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بشأن تحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوسط الرياضي والإعلامي يحرص على متابعة تطورات الحالة الصحية للمستكاوي، مع وجود حالة من الدعم والتمنيات الصادقة له بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه المعتاد، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في مجال النقد والتحليل الرياضي.

وأضاف شوبير أن الفريق الطبي المشرف على الحالة يواصل متابعة المستكاوي بشكل دقيق، مؤكدًا أن التحسن يسير بصورة تدريجية، في ظل معنويات مرتفعة يتمتع بها هو وأفراد أسرته، وهو ما يعزز فرص تعافيه خلال الأيام المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اهتمامه بمتابعة الحالة يأتي من منطلق إنساني في المقام الأول، تقديرًا لقيمة حسن المستكاوي ومكانته الكبيرة في الساحة الرياضية المصرية والعربية.