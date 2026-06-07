أحمد شوبير: أمسك الخشب على مصطفى .. ونجح في إنقاذ مصر من 3 أهداف

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمستوى نجله مصطفى حارس مرمى منتخب مصر بعد المباراة المميزة التي قدمها أمام البرازيل استعدادا لكأس العالم .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: منتخب مصر حاول بناء الهجمة من الدفاع ومنتخب البرازيل كان يضغط بأربع لاعبين منذ الدقيقة الأولى ومصطفى يحاول بناء اللعب مستغلا قوته في التمرير واللعب بالقدم.

وأضاف : " بمسك الخشب عليه " لعب مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا وكذلك مباراة البرازيل رغم استقباله هدفين لكن لا أحد يحمله مسؤولية أي هدف منهم ولا يسأل عنهم خصوصا وأنهم تألق وأنقذ فرص مؤكدا.

إنقاذ مصطفى شوبير لمرمى منتخب مصر

وأوضح : احسب لمصطفى شوبير انقاذه لثلاث أهداف مؤكد والخروج باليد على كرة كانت على رأس مهاجم البرازيل وهي لقطة لا أحد يراها أو يركز معها.

وواصل : مصطفى حارس مرمى "استوى" عجبني طريقة كلامه ولعبه واحترامه لزملائه رغم أنه سيحزن من كلامي عنه لكن يجب إعطائه حقه بعد الأداء المميز في المباراة أمام البرازيل

واختتم شوبير تصريحاته : اتحدث عن مصطفى مثل كل اللاعبين ويستحق بعد الأداء المميز واستمرارا لما قدمه في مباريات الدوري المصري وختم الموسم بشكل جيد.