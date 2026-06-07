شوبير: مصطفى قدم مباراة كبيرة وتصدى لثلاث فرص محققة أمام البرازيل

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به نجله مصطفى شوبير خلال مشاركته مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام البرازيل، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن مصطفى واصل تقديم عروض قوية بعدما ظهر بشكل مميز أيضًا في المواجهة السابقة أمام إسبانيا، مشيرًا إلى ثقته في قدرات الحارس الشاب واستمراره في التطور.

وأكد أن مصطفى شوبير تعامل بكفاءة كبيرة مع مجريات اللقاء، خاصة داخل منطقة الجزاء، ونجح في التصدي لعدة فرص خطيرة كادت أن تسفر عن أهداف للمنتخب البرازيلي، لافتًا إلى أن أداءه عكس حالة من التركيز والثقة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأضاف شوبير أنه معجب بالطريقة التي يدير بها مصطفى المباريات وقدرته على التعامل مع الكرات الصعبة، معتبرًا أن ما قدمه خلال مواجهتي إسبانيا والبرازيل يؤكد امتلاكه إمكانات كبيرة تؤهله لمواصلة التألق مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.