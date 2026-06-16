خبير تحكيمي: محمد هاني استحق بطاقة صفراء أمام دوكو ولا تدخل من الـVAR

علّق الخبير التحكيمي اللوكسمبورجي ياسمين سابوتيتش على إحدى اللقطات الجدلية خلال مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، والتي جمعت بين محمد هاني وجيريمي دوكو، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء الإثنين.

وشهدت المباراة مواجهة قوية بين محمد هاني والجناح البلجيكي دوكو، حيث قام اللاعب المصري بتدخل قوي في إحدى الكرات، دون أن يحتسب الحكم مخالفة خلال اللقاء.

وقال سابوتيتش، في تصريحات لشبكة "dhnet" البلجيكية، إن التدخل يمكن اعتباره “خطأً متهورًا” من جانب اللاعب المصري، مشيرًا إلى أنه كان يعرض اللاعب البلجيكي للخطر في تلك اللقطة.

وأضاف الخبير التحكيمي أن التدخل لم يتضمن قوة مفرطة تستوجب الطرد، لكنه كان يستحق إشهار البطاقة الصفراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تقنية الفيديو (VAR) لا يمكنها التدخل في مثل هذه الحالات إلا إذا كانت البطاقة تستدعي طردًا مباشرًا أو بطاقة صفراء ثانية.

واختتم بأن القرار التحكيمي في هذه اللقطة كان يجب أن يميل إلى الإنذار فقط دون تصعيد أكبر.