صدمة للزمالك.. "كاس" ترفض تعليق عقوبة إيقاف القيد والأبيض مهدد بخوض الموسم دون صفقات

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية محكمة التحكيم الرياضية الطلب المستعجل المقدم من النادي لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة عليه.



وكان الزمالك قد تقدم بطلب عاجل إلى "كاس" لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، لحين الفصل في الاستئناف المقدم بشأن أزمة اللاعب صلاح مصدق، أملاً في إتاحة الفرصة أمامه لقيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إلا أن المحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل من الطلب، ليظل قرار إيقاف القيد سارياً حتى إشعار آخر، على أن يتم تحديد موعد لاحق للنظر في الاستئناف بشكل نهائي.

وبذلك، يواجه الزمالك خطر خوض منافسات الموسم المقبل بالقائمة نفسها التي أنهى بها الموسم الماضي، دون القدرة على تسجيل أي صفقات جديدة، ما يمثل تحدياً كبيراً للفريق في ظل ارتباطه بالمشاركة في البطولات المحلية، إلى جانب منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة الزمالك تعول بشكل كبير على الحصول على قرار مؤقت بتعليق العقوبة، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، قبل انطلاق الموسم الجديد.