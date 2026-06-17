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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة سارة: سيتم إنشاء إستاد للزمالك على الأرض الجديدة

ممدوح عباس
ممدوح عباس
حسن العمدة

أعرب ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، عن سعادته بتخصيص أرض جديدة للنادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا بأن المسئولية ستكون كبيرة على عاتق مجلس الإدارة من أجل إنشاء الفرع الجديد.

وقال عباس عبر برنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام على قناة modern mti الفضائية: سيتم إنشاء 2 مول جديد لنادي الزمالك أحدهما في ميت عقبة والآخر في الأرض الجديدة، وإنشاء استاد جديد بـ38 مليون دولار على الأرض الجديدة.

وأضاف: واثق في حل كافة الأزمات الجديدة، وسوف يتم انهاء ملف الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وسيتم حل أزمة القيد.

وواصل: لن أكشف عن الآلية التي سيتم بها حل الأزمات، ولا يجب تضخيم دوري، فأنا محب وعاشق لنادي الزمالك.

وتابع: تجديد عقد معتمد جمال مع الزمالك ليس دوري على الإطلاق.

وحول الصفقات الجديدة.. علق قائلا: هذا ليس دوري أيضا، بل ملف يختص به جون إدوارد المدير الرياضي.

وأتم: رسالتي لجماهير الزمالك بحبكم جدًا، ولن يحدث أي أزمات جديدة، وسنكون عند المستوى المطلوب.

ممدوح عباس نادي الزمالك الزمالك

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