المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل

وجّه الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حل أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية للقلعة البيضاء لسنوات قادمة.

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وأكد المندوه، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن فرع نادي الزمالك الجديد بمدينة 6 أكتوبر سيكون من أفضل الأندية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأرض خلال مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن مجلس الإدارة يسابق الزمن من أجل البدء في تنفيذ مشروع الفرع الجديد، بهدف افتتاحه خلال الدورة الحالية للمجلس، مشددًا على أن النادي مطالب بتحقيق إنجاز ملموس في فرع مدينة 6 أكتوبر، بما يمهد الطريق لإنشاء فروع أخرى للزمالك في المستقبل.

وأضاف المندوه أن مشروع فرع مدينة 6 أكتوبر يمثل خطوة مهمة في استراتيجية النادي للتوسع وتعزيز موارده، بما ينعكس إيجابًا على مختلف الأنشطة الرياضية والخدمية داخل القلعة البيضاء.