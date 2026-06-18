هشام نصر: أرض الزمالك الجديدة حُسمت رسميًا.. ومفاجأة قريبة لحل أزمة القيد

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن أزمة أرض النادي الجديدة وصلت إلى مراحلها النهائية بعد جهود مكثفة من مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن نادي الزمالك كان يمتلك ثقة كاملة في دعم الدولة لحل هذا الملف باعتباره أحد الأندية الكبرى المؤثرة في الرياضة المصرية.

وقال نصر، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة للمساهمة في إنهاء الأزمة، مع مراعاة تحقيق الاستدامة المالية للنادي وضمان توفير موارد استثمارية تدعم استقراره مستقبلًا.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان وعددًا من المسؤولين والجهات المعنية بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للوصول إلى حل نهائي، مؤكدًا أن جميع الأطراف تعاونت من أجل إنهاء الملف بشكل يحقق مصلحة النادي.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن المشروع الجديد سيُنفذ وفق الاشتراطات والمحددات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، نافيًا وجود أي تغييرات جوهرية على الخطة الاستثمارية الخاصة بالأرض، مشيرًا إلى أن النادي حصل بالفعل على الموافقات اللازمة المتعلقة بالجزء الاستثماري للمشروع.

وأشار إلى أن الأرض الجديدة تقع على مساحة تقترب من 65 فدانًا، واصفًا موقعها بأنه "مميز للغاية" ويُعد من أفضل المواقع الاستثمارية، مؤكدًا أن إدارة النادي تمتلك تصميمات ودراسات جاهزة سيتم إجراء بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع الموقع الجديد.

وشدد نصر على أن إدارة الزمالك تسعى لإثبات جديتها من خلال الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية والقانونية الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أن التجربة قد تمثل نموذجًا يمكن أن تستفيد منه أندية أخرى لتحقيق الاستدامة المالية بعيدًا عن الاعتماد على الدعم المباشر.

وفيما يتعلق بالأفكار الاستثمارية الجديدة، أوضح أن الزمالك كان صاحب عدد من المبادرات المبتكرة خلال الفترة الماضية، من بينها تطبيق النادي والمشروعات الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا أن الإدارة مستمرة في البحث عن حلول غير تقليدية لتعزيز موارد النادي.

وعن أزمة القيد، كشف هشام نصر عن وجود تحركات جادة لإنهاء الملف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي تعمل على حلول قانونية وتنفيذية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك ستشهد خلال الأيام المقبلة تطورات مهمة بشأن ملف القيد، مشيرًا إلى أن الإدارة تفضل الإعلان عن التفاصيل بعد اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية على أرض الواقع، تجنبًا لإثارة توقعات قبل اكتمال الإجراءات الرسمية.