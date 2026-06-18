رونالدو يثير غضب زميله فرنانديز عقب مواجهة الكونغو

أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، حالة من الغضب داخل المنتخب عقب غضب زميله برونو فرنانديز خلال مباراة الفريق ضد الكونغو الديمقراطية التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، في كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة البرتغال والكونغو بالتعادل 1-1.

وأثار رونالدو حالة من الغضب، خاصة لدى زميله برونو فرنانديز، بعد أن أخطأت تسديدته المرمى بسنتيمترات.

وسدد الدون كرة من لمسة واحدة إثر عرضية متقنة رغم أن برونو فرنانديز كان في وضع أفضل للتسديد.

وكان برونو يتوقع أن يقوم رونالدو بـ"تفويت الكرة"، ولكن الدون سددها ليضيع هدفًا كانت البرتغال في حاجة له.