قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقدمات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%
الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي
برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات
بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن
قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل
وزير الصحة يبحث مع مسؤولي شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يثير غضب زميله فرنانديز عقب مواجهة الكونغو

رونالدو
رونالدو
ياسمين تيسير

أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، حالة من الغضب داخل المنتخب عقب غضب زميله برونو فرنانديز خلال مباراة الفريق ضد الكونغو الديمقراطية التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، في كأس العالم 2026.

وانتهت مباراة البرتغال والكونغو بالتعادل 1-1. 

وأثار رونالدو حالة من الغضب، خاصة لدى زميله برونو فرنانديز، بعد أن أخطأت تسديدته المرمى بسنتيمترات.

وسدد الدون كرة من لمسة واحدة إثر عرضية متقنة رغم أن برونو فرنانديز كان في وضع أفضل للتسديد.

وكان برونو يتوقع أن يقوم رونالدو بـ"تفويت الكرة"، ولكن الدون سددها ليضيع هدفًا كانت البرتغال في حاجة له.

رونالدو كاس العالم البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ترشيحاتنا

أرشيفية

محمود شوقي: نورا واحدة من أبرز نجمات جيل السبعينيات والثمانينيات

جانب من الحلقة

تحذير من مخاطر الصيام المطوّل.. خبير تغذية يحدد أفضل موعد للعشاء

جانب من الحلقة

خبيرة : تحويلات العاملين بالخارج شريان مهم للاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد