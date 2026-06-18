الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يكشف حقيقه خوض مباراة الناشئين ضد إسرائيل

نشر الاتحاد الفلسطينس بكرة القدم بيلن بشان خوض منتخب الناشئين مباراة أمام إسرائيل

وجاء البيان كالتالي :" في ظل ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام حول مزاعم بإقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاماً، يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

لم يتلقَّ الاتحاد أي إشعار أو طرح رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بهذا الخصوص، كما تم التأكيد لنا بشكل واضح أنه لم يتم الإعلان أو الترتيب لأي مباراة من هذا النوع.

ويشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقفه الثابت الذي لا يقبل التأويل: لن نكون جزءاً من أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى فرض واقع رياضي زائف مع جهة تمارس يومياً انتهاكات جسيمة بحق رياضيينا وتستهدف الإنسان والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية بشكل ممنهج.

إننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات لاستخدام الرياضة كأداة للتغطية على هذه الانتهاكات أو لتلميع صورة واقع لا يمكن قبوله أو التعايش معه. ما يجري على الأرض لا يمكن فصله عن أي نشاط رياضي، وأي حديث عن مباريات في هذا السياق هو تجاهل صارخ للحقيقة.

خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، فقدت الرياضة الفلسطينية أكثر من 1000 من أبنائها وبناتها من الرياضيين، من ضمنهم قائد المنتخب السابق سليمان العبيد وبطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس حجم المعاناة والاستهداف الذي يتعرض له القطاع الرياضي في فلسطين.

وعليه، فإن أولوياتنا واضحة ومعلنة: حماية لاعبينا، الدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحقيق العدالة والمساءلة وفق أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئ الميثاق الأولمبي. ونواصل جهودنا القانونية والرياضية لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لهذه القوانين.

سيبقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم متمسكاً بمسؤولياته الوطنية والرياضية، ولن ينجر وراء محاولات تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية التي تمس وجود ومستقبل رياضيينا.

ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية، وتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة أو غير موثقة."