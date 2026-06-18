لم يعد خطيراً.. تصريح صادم من لاعب الكونغو: لم نهتم بـ رونالدو لتقدمه في السن

أكد نجالايل موكاو، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، أن منتخب بلاده لم يعتمد على خطة خاصة لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب تعادل المنتخبين بنتيجة 1-1 في بطولة كأس العالم 2026.

وقال موكاو، في تصريحات لشبكة TNT البرازيلية، إن رونالدو لم يعد يقدم نفس المستوى الذي كان عليه في السابق بسبب تقدمه في العمر، موضحًا: "بصراحة، لم نجهز أي خطة لإيقاف كريستيانو، فهو لم يعد كما كان من قبل، إنه كبير في السن الآن".

واستدرك لاعب الكونغو الديمقراطية مؤكدًا أن حديثه لا يقلل من قيمة قائد البرتغال، قائلًا: "عندما يتقدم المرء في السن، لا يستطيع بذل نفس الجهد، لكنني أكن له احترامًا كبيرًا، فهو أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ".

حقق منتخب الكونغو الديموقراطية مفاجأة من العيار الثقيل، بالتعادل أمام البرتغال 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن المجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم 2026، ليخطف منتخب الكونغو أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد 3 هزائم في مشاركته الوحيدة.