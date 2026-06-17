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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرتغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

رونالدو
رونالدو
قسم الرياضة

تعادل منتخب البرتغال مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف البرتغال عن طريق جواو نيفيس في الدقيقة 6.

ثم تعادل يوان ويسا 5 لصالح الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 45+.


ولعب منتخب البرتغال، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - توماس أراخو - ريناتو فيجا - نونو مينديس.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - جواو نيفيز - فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - بيدرو نيتو.

ولعب منتخب الكونغو الديمقراطية، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - شانسيل مبيمبا - ستيف كبوادي - أكسيل توانزيبي - آرثر ماسوكو

خط الوسط: نجالايل موكاو - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي

خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا.

يُذكر أن هذه المباراة تُلعب ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر برفقة أوزبكستان وكولومبيا.

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