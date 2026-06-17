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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ شعار خاص.. رونالدو يرتدي قميصا مختلفا عن لاعبي البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص خاص ومختلف عن زملائه خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، في افتتاح مشوار البرتغال ببطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال، حيث شارك رونالدو أساسيًا مع المنتخب البرتغالي، في ظهور تاريخي جديد له بالبطولة الأكبر على مستوى العالم.

وحمل قميص رونالدو رقعة مميزة تحمل كلمة "إرث" على الكم الأيمن، تكريمًا لمسيرته الاستثنائية ومشاركته في ست نسخ من بطولة كأس العالم، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين حصلوا على هذا الشعار تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.

ويُمنح قميص "إرث" للاعبين الذين شاركوا في خمس نسخ أو أكثر من كأس العالم، حيث يُعد هذا التكريم علامة على الاستمرارية والتأثير التاريخي في منافسات البطولة.

وضمت قائمة اللاعبين الذين يحق لهم ارتداء هذا القميص في النسخة الحالية من كأس العالم خمسة نجوم فقط، وهم كريستيانو رونالدو، وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وقائد كرواتيا لوكا مودريتش، وقائد ألمانيا مانويل نوير، بالإضافة إلى الياباني يوتو ناجاتومو.

وشهدت المباراة تقدم منتخب البرتغال مبكرًا بهدف سجله جواو نيفيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن يوان ويسا من تسجيل هدف التعادل لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل نهاية الشوط الأول.

ويواصل رونالدو كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح ظهوره في النسخة الحالية إضافة جديدة إلى سجل طويل من الأرقام والإنجازات التي حققها بقميص المنتخب البرتغالي.

البرتغال الكونغو الديمقراطية رونالدو

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