أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة

كشف محمد صلاح عبد الفتاح الحكم السابق، تفاصيل منعه من دخول نادي الترسانة رغم كونه عضو فى الجمعية العمومية بقلعة الشواكيش.



قال محمد صلاح عبد الفتاح الحكم السابق في تصريحات خاصة لصدي البلد: “واقعة منعي من دخول مقر نادي الترسانة تعود إلي يوم 9 يونيو الجاري وتم تعليق ورقة على أبواب النادي بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها فى وزارة الشباب والرياضة”.



وأضاف: سلكت السبل القانونية والاجراءات اللازمة ضد مجلس ادارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد.. قدمت شكوي لمديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الادارية المنوط بها البت في الشكاوي لأعضاء الجمعية العمومية".

وواصل محمد صلاح عبد الفتاح: اللي حصل معايا جاء بسبب اقتراب الانتخابات في نادي الترسانة ودعمي لمرشح منافس علي منصب الرئيس.

واستطرد أن نادي الترسانة للجميع و لأبنائه وليس ملكا لأحد بعينه.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، “قمت بتحرير محضر في قسم الشرطة لإثبات منعي من دخول نادي الترسانة بقرار مخالف للوائح والقوانين صادر من جانب مجلس إدارة قلعة الشواكيش”.



وأكد: “وزارة الشباب والرياضة تدخلت في الأزمة ومن المقرر أن ترسل لجنة من الشئون القانونيه للتحقيق في الأمر”.



واختتم محمد صلاح عبد الفتاح تصريحاته قائلا: “سياسة تكميم الأفواه عفا عليها الزمن ومتمسك بالحصول على حقي والمضي قدما للسير في كافة الإجراءات لإن الجميع يعيش في دولة قانون باعتباره مظلة لجميع الأطياف”.