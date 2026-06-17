أحمد جلال: منع الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح من دخول نادي الترسانة وتحرير محضر بالواقعة

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تعرض الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح، وعضو الجمعية العمومية بنادي الترسانة، للمنع من دخول مقر النادي، وفقًا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد جلال في منشوره: “منع محمد صلاح عبد الفتاح من دخول نادي الترسانة.. وتحرير محضر لإثبات الحالة. أمن نادي الترسانة يمنع الحكم السابق، محمد صلاح عبد الفتاح، عضو الجمعية العمومية بالنادي، من الدخول دون سبب محدد، ودون إجراء أي تحقيق.”

وأضاف أن الحكم السابق تقدم بشكوى إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، كما تقدم بمذكرة إلى إدارة نادي الترسانة، إلى جانب تحرير محضر لإثبات الواقعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إدارة نادي الترسانة بشأن ما تضمنه المنشور، فيما تترقب الأوساط الرياضية ما ستسفر عنه الشكوى والإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة