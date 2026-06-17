بعد ثلاثية الجزائر.. ميسي يعلق: مررت بأيام صعبة وبكائي لم يكن بسبب كرة القدم

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن شعوره بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" قاد بها التانجو لتحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الجزائر في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، موضحًا سبب بكائه.

وسجل ليونيل ثلاث أهداف في المباراة لينفرد بصدارة قائمة الهدّافين ويحصل على لقب رجل المباراة، وبهذا الإنجاز عادل البرغوث لقب الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم برصيد 16 هدفًا.

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، "أريد أن أحتفل مع عائلتي وزملائي في المنتخب وكذلك مع الجماهير، لحظة جميلة أن نبدأ كأس العالم بهذه الصورة، حققنا انتصارًا مهمًا جدًا، الشوط الأول كان صعبًا لكننا عرفنا كيف نتعامل في الشوط الثاني".

وتابع:"أود أن أشكر الجماهير لأنهم أظهروا أن الأرجنتين تعيش حالة جنون بكرة القدم، شكرًا لهم على كل ما قدموه ولمسناه منهم سواء اليوم أو في مونديال 2022، أعتقد أنهم يستمتعون بهذه الانتصارات مثلما نفعل نحن".

وفي تصريحات أخرى أبرزها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، تحدث ميسي عن لقطة بكائه خلال احتفاله بالهدف الأول قائلًا:" "نعم، بكيت بعد الهدف الأول.. ، لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بكرة القدم".

وأضاف:"مررت ببضعة أيام صعبة، لكنني ممتن لكل أفراد البعثة وزملائي في الفريق، لأنهم كانوا دائمًا إلى جانبي ومنحوني الكثير من القوة والدعم".