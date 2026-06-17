ترتيب هدافي كأس العالم 2026.. ميسي في الصدارة بعد الهاتريك التاريخي

نجح قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في اعتلاء صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026، بعد تألقه اللافت وتسجيله ثلاثة أهداف في شباك الجزائر خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في البطولة.

وقدم ميسي أداءً استثنائيًا منذ بداية اللقاء، حيث فرض حضوره بقوة على مجريات اللعب، وتمكن من تسجيل ثلاثية كاملة قادت حامل اللقب لتحقيق انطلاقة مثالية في مشوار الدفاع عن كأس العالم، مؤكداً استمراره في تقديم مستويات مميزة رغم بلوغه 38 عامًا.

وبهذه الثلاثية، رفع ميسي رصيده في البطولة إلى 3 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين مع انطلاق المنافسات، متفوقًا على أقرب ملاحقيه الذين سجلوا هدفين لكل لاعب.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولى على النحو التالي:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 3 أهداف

2- فولارين بالوجون (الولايات المتحدة الأمريكية): هدفان

3- ياسين العياري (السويد): هدفان

4- كاي هافرتز (ألمانيا): هدفان

5- إليجا جست (نيوزيلندا): هدفان

6- إيرلينج هالاند (النرويج): هدفان

7- كيليان مبابي (فرنسا): هدفان

8- إمام عاشور (مصر): هدف واحد

9- فيرجيل فان دايك (هولندا): هدف واحد

10- راؤول خيمينيز (المكسيك): هدف واحد

11- عبد الإله العمري (السعودية): هدف واحد

12- أيمن حسين (العراق): هدف واحد

13- إبراهيم مباي (السنغال): هدف واحد

14- برادلي باركولا (فرنسا): هدف واحد.

وبذلك يتصدر ميسي المشهد التهديفي في بداية البطولة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من منافسة قوية على صدارة الهدافين في كأس العالم 2026.