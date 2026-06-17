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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أسطورة لا تتوقف».. الصحف الأرجنتينية تحتفي بانفجار ميسي أمام الجزائر

ميسي
ميسي
إسراء أشرف

خصصت الصحف الأرجنتينية مساحات واسعة للإشادة بما قدمه ليونيل ميسي في مواجهة الجزائر، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لقائد التانجو.

وأبرزت شبكة TyC Sports الأداء الاستثنائي لميسي، مؤكدة أن قائد الأرجنتين عاش ليلة تاريخية في مباراته الدولية رقم 200، بعدما سجل أول "هاتريك" له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وقاد منتخب بلاده لانتصار مستحق على الجزائر.

من جانبها، اعتبرت صحيفة Pagina12 أن المنتخب الأرجنتيني بعث برسالة قوية إلى جميع منافسيه في البطولة، مشيرة إلى أن الفوز الكبير على الجزائر يمثل بداية مثالية لحملة الدفاع عن اللقب، بفضل التألق اللافت لميسي الذي كان كلمة السر في حسم المواجهة.

أما صحيفة La Nacion، فركزت على السيطرة الكاملة للأرجنتين طوال اللقاء، مؤكدة أن أبطال العالم فرضوا شخصيتهم على المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، فيما كان ميسي العنصر الأبرز في صناعة الفارق وتأكيد التفوق الأرجنتيني.

وسلطت صحيفة Clarin الضوء على الأرقام القياسية التي حققها قائد التانجو، مشيرة إلى أن ثلاثيته أمام الجزائر منحته إنجازات تاريخية جديدة، أبرزها معادلة رقم ميروسلاف كلوزه في صدارة هدافي كأس العالم، إلى جانب تسجيل أول هاتريك له في البطولة العالمية.

بدورها، تغنت صحيفة Perfil بالمستوى الذي ظهر به ميسي، معتبرة أن النجم الأرجنتيني يواصل تحدي الزمن وتأكيد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما قدم عرضًا استثنائيًا قاد به منتخب بلاده إلى بداية قوية في المونديال.

وأجمعت الصحف الأرجنتينية على أن ميسي كان العنوان الأبرز للجولة الأولى من البطولة، بعدما جمع بين التألق الفردي وتحقيق الأرقام القياسية، ليواصل كتابة فصل جديد من مسيرته التاريخية بقميص منتخب الأرجنتين.

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