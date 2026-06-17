جدل تحكيمي في المونديال.. هل كان يجب طرد ميسي أمام الجزائر؟

أثارت بعض القرارات التحكيمية خلال مباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا بين الجماهير الجزائرية، عقب خسارة منتخبها بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وركزت الانتقادات على إحدى اللقطات التي كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ظهر في احتكاك قوي مع المدافع الجزائري عيسى ماندي خلال مجريات اللقاء، دون أن يتخذ حكم المباراة أي إجراء انضباطي بحقه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقطع الفيديو الخاص بالواقعة على نطاق واسع، وسط مطالبات بمراجعة اللقطة بشكل أكثر دقة، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن التدخل كان يستوجب عقوبة أشد.

كما وجهت انتقادات إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بعدما رأت بعض الآراء أنها لم تتعامل مع الحادثة بالشكل المناسب، خاصة أن المباراة استمرت بصورة طبيعية دون احتساب مخالفة أو إشهار بطاقة.

على الجانب الآخر، خطف ميسي الأضواء داخل المستطيل الأخضر بعدما قدم عرضًا مميزًا قاد خلاله منتخب الأرجنتين لتحقيق الانتصار، مسجلًا ثلاثة أهداف كاملة منح بها فريقه أول فوز في مشواره بالمونديال.