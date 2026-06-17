«رجل مجنون».. هالاند يعلق على هاتريك ميسي التاريخي

أبدى النرويجي إيرلينج هالاند إعجابه الكبير بما قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز التانجو بثلاثية نظيفة.

وعلّق هالاند على الأداء الاستثنائي لميسي عبر حسابه على "سناب شات"، واصفًا ما قدمه قائد الأرجنتين بأنه أمر لا يُصدق، حيث قال “ميسي رجل مجنون”، وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله ثلاثة أهداف كاملة في اللقاء.

وشهدت المباراة إنجازًا تاريخيًا جديدًا لميسي، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة هدافي البطولة عبر التاريخ.

وفي المقابل، بدأ منتخب النرويج مشواره في المونديال بفوز كبير على العراق بنتيجة 4-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

كما حملت مواجهة الجزائر أهمية خاصة لميسي، إذ خاض خلالها مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، واحتفل بهذه المناسبة بأفضل طريقة ممكنة عبر تسجيل "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبذلك أصبح ميسي شريكًا لكلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 16 هدفًا لكل منهما، متقدمين بفارق هدف واحد على البرازيلي رونالدو صاحب المركز الثالث.