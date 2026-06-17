مدرب النمسا: الأردن ليس ضيف شرف.. ويستحق الإشادة بعد مواجهتنا

أشاد المدير الفني لمنتخب النمسا رالف رانجنيك بالمستوى الذي ظهر به منتخب الأردن خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخبات المشاركة للمرة الأولى في المونديال باتت تمتلك جودة فنية عالية وقدرة على مجاراة الكبار.

وتمكن المنتخب النمساوي من تحقيق فوز صعب على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، حيث قدم "النشامى" أداءً قويًا ونجحوا في الضغط على منافسهم في فترات متعددة من اللقاء، رغم كونها المشاركة الأولى لهم في تاريخ كأس العالم.

وجاء الهدف الثالث للنمسا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الإضافي، وتحديدًا في الدقيقة 102، عبر المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء، ليحسم اللقاء لصالح منتخب بلاده بعد مواجهة معقدة حتى اللحظات الأخيرة.

وعقب المباراة، أوضح رانجنيك أن صعوبة المواجهة لم تكن ناتجة عن أداء فريقه فقط، بل أيضًا بسبب المستوى المميز الذي قدمه المنتخب الأردني، مشيرًا إلى أن المنافس استحق الإشادة بفضل التنظيم والانضباط التكتيكي طوال دقائق اللقاء.

وأضاف مدرب النمسا أن المنتخبات التي تشارك لأول مرة في كأس العالم لم تعد مجرد فرق مكملة، بل أصبحت قادرة على تقديم مستويات تنافسية قوية أمام المنتخبات ذات الخبرة الطويلة في البطولة.

وأكد أن المنتخب الأردني لعب بروح قتالية عالية ونجح في إرباك حسابات النمسا في أكثر من مرحلة من المباراة، ما جعل مهمة فريقه في حسم النتيجة أكثر تعقيدًا.

ويأتي هذا الانتصار في ظل تطلعات كبيرة للمنتخب النمساوي بعد الأداء المميز الذي قدمه في بطولة أمم أوروبا 2024، إلا أن المواجهة الافتتاحية في المونديال أظهرت أن المنافسة في كأس العالم 2026 ستكون أكثر صعوبة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب النمسا اختبارًا قويًا في الجولة الثانية أمام منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة، والذي استهل مشواره بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما يلتقي منتخب الأردن مع الجزائر في مواجهة عربية مرتقبة يسعى خلالها لتعويض خسارته الأولى.