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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيتكوفيتش يعترف: أخطاء الجزائر منحت ميسي فرصة الهاتريك

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

أقر المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بأن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها فريقه ساعدت ليونيل ميسي على تسجيل ثلاثية قادت الأرجنتين للفوز بثلاثة أهداف دون رد في مواجهة الفريقين ضمن منافسات كأس العالم 2026 في كانساس سيتي.

وأوضح بيتكوفيتش أن المنتخب الجزائري منح ميسي مساحات كبيرة ساهمت في تألقه، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكبير لقدرات النجم الأرجنتيني، الذي وصفه بأنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لما يمتلكه من جودة فنية استثنائية.

وقال مدرب الجزائر إن الهدفين الأولين جاءا نتيجة أخطاء واضحة من لاعبيه، وهو ما استغله ميسي بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن مثل هذه التفاصيل الصغيرة تكون حاسمة أمام لاعب بحجم وخبرة قائد الأرجنتين.

وأضاف أن ميسي يمتلك رؤية مميزة وقدرة عالية على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة، ما يجعله قادرًا على تحويل أي فرصة بسيطة إلى هدف محقق داخل الملعب.

كما أشار بيتكوفيتش إلى أن النجم الأرجنتيني يحظى بدعم كبير من منظومة منتخب بلاده، حيث يعمل الفريق بالكامل على منحه أفضل الظروف داخل الملعب، وهو ما يزيد من فعاليته الهجومية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الأرجنتين سددت عددًا كبيرًا من الكرات خلال المباراة، كان النصيب الأكبر منها لميسي، الذي استغل معظم الفرص ليقود فريقه لانتصار مريح في بداية مشوار الدفاع عن اللقب.

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الجزائر كأس العالم مونديال 2026

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