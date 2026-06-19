كواليس جلسة حسام حسن مع مهاجمي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

عقد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع لاعبي الفراعنة خلال الساعات الماضية، في إطار التحضير لمواجهة نيوزيلندا، حيث حرص على رفع الروح المعنوية والتأكيد على أهمية البداية القوية في البطولة.

جلسة خاصة مع تريزيجيه.. والجهاز يدرس ظهوره الإعلامي

وشهدت التحضيرات جلسة خاصة بين حسام حسن ومحمود حسن تريزيجيه، ركز خلالها المدير الفني على دور اللاعب وخبراته في قيادة الخط الهجومي للفراعنة خلال المواجهة المرتقبة.

كما يدرس الجهاز الفني إمكانية ظهور تريزيجيه في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في اللاعب وقدرته على تمثيل الفريق قبل اللقاء، خاصة مع امتلاكه خبرات واسعة في المباريات الكبرى.

حسام حسن يمنح حمزة عبد الكريم دفعة معنوية

كما عقد المدير الفني جلسة مع حمزة عبد الكريم، أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدراته وإمكاناته، مطالبًا إياه باللعب بأريحية واستغلال الفرص حال مشاركته، وسط حالة من التفاؤل داخل معسكر المنتخب بشأن قدرة اللاعبين على تقديم مستوى مميز.

الفراعنة يستعدون لمواجهة نيوزيلندا

ويختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة نيوزيلندا المقرر إقامتها يوم 21 يونيو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت فانكوفر، الموافق الرابعة صباحًا يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026.

مواجهتا إيران وبلجيكا في حسابات مصر

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام إيران يوم 26 يونيو في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت سياتل، الموافق السادسة صباحًا يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة، قبل استكمال مشواره في دور المجموعات أمام بلجيكا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.