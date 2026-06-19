محلل رياضي: منتخب مصر قادر على حسم مواجهة نيوزيلندا

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن المنتخب المصري يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الفوز أمام منتخب نيوزيلندا في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الأداء القوي أمام بلجيكا عزز ثقة الجماهير واللاعبين في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار بنجاح.

التعادل بين نيوزيلندا وإيران منح مصر أفضلية

وأوضح غنيم أن تعادل منتخبي نيوزيلندا وإيران ساهم في إعادة ترتيب حسابات المجموعة، ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لدراسة المنتخب النيوزيلندي بشكل دقيق، مؤكدًا أن المباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا وعدم الاستهانة بالمنافس.

أبرز نقاط قوة نيوزيلندا

وأشار إلى أن المنتخب النيوزيلندي يعتمد بشكل أساسي على السرعة في التحولات من الدفاع للهجوم، إلى جانب القوة البدنية والطول الفارع للاعبيه، وهو ما يمنحهم أفضلية في الكرات الطويلة والهجمات المرتدة السريعة.

حسام حسن يستعد لكل المنافسين بنفس الجدية

وأكد المحلل الرياضي أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتعامل مع جميع المباريات بمنتهى الجدية، لافتًا إلى أن احترام المنافس ودراسة نقاط قوته وضعفه من أهم أسباب نجاح المنتخب المصري في الظهور بشكل مميز أمام بلجيكا.

الفراعنة يمتلكون الحلول الهجومية

وأضاف أن منتخب مصر يملك عناصر هجومية قادرة على استغلال نقاط الضعف في دفاع نيوزيلندا، خاصة مع امتلاك اللاعبين القدرة على تنفيذ التحولات السريعة وإنهاء الهجمات بكفاءة، وهو ما ظهر خلال مباراة بلجيكا.

توقعات المباراة

وتوقع غنيم أن تشهد المباراة إيقاعًا سريعًا بين المنتخبين، مع اعتماد كل طرف على التحولات الهجومية السريعة، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة تقربه من التأهل للدور التالي.

إشادة بأداء المنتخبات العربية

وعلى صعيد المشاركة العربية في كأس العالم، أشاد غنيم بالمستويات التي قدمتها عدة منتخبات عربية، وعلى رأسها المغرب ومصر والسعودية وقطر، معتبرًا أن المنتخبات العربية أصبحت أكثر قدرة على منافسة كبار العالم وإثبات حضورها على الساحة الدولية.