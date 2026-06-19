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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحليل فني لمباراة مصر وبلجيكا واستعدادات الفراعنة لمواجهة نيوزيلندا في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

قال الناقد الرياضي طارق رمضان، إن أداء المنتخب أمام بلجيكا يعكس تطورًا واضحًا في مستوى الفريق من حيث التنظيم والضغط العالي، مؤكدًا أن المباراة شهدت فرصًا ضائعة كان من الممكن أن تمنح مصر الفوز.

وأضاف رمضان أن المباراة المقبلة أمام نيوزيلندا تختلف تمامًا في طبيعتها الفنية، موضحًا أن المنتخب النيوزيلندي يتميز باللعب الجماعي والسرعات في الهجمات المرتدة، مما يتطلب استعدادًا تكتيكيًا مختلفًا وتركيزًا دفاعيًا أكبر من جانب الفراعنة.

 نقاط القوة والضعف:

وأشار إلى أن أبرز ما ظهر في مباراة بلجيكا هو تألق حراس المرمى، إلى جانب بعض الإيجابيات في الخط الدفاعي والهجومي، مقابل وجود ملاحظات على إهدار الفرص السهلة وغياب التركيز في إنهاء الهجمات.

 استعدادات المنتخب:

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على دراسة نقاط القوة والضعف قبل مواجهة نيوزيلندا، مع التركيز على تجنب الأخطاء الدفاعية وتحسين استغلال الفرص، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الانضباط التكتيكي والبدني طوال اللقاء.

منتخب مصر مباراة نيوزيلندا نيوزيلندا مونديال2026 كأس_العالم

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