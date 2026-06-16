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برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور

رئيس الوزراء ومحمد كريم
رئيس الوزراء ومحمد كريم
قسم الفن

حرص الفنان محمد كريم على مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم فيفا 2026 بالعاصمة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وشهدت أمس منطقة الـ Egyptian Fan Zone في العاصمة الجديدة، حضورا مكثفا لنجوم كرة القدم والفن.

وكتب محمد كريم على صفحته بموقع فيس بوك: مع فخامة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، ليلة لا تُنسى في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: حظيت بمتعة مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا في العاصمة الإدارية الجديدة برفقة أصدقاء أعزاء. يا له من أداءٍ رائع من منتخبنا المصري الحبيب!

كما حرص كل من ريهام عبد الغفور، حازم إمام، حسام غالي، حاتم صلاح، محمد كريم وآخرين على التواجد أمس ومساندة المنتخب الوطني في أولى مبارياته في كأس العالم أمام بلجيكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الفنان محمد كريم محمد كريم صور الفنان محمد كريم

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