ياسر جلال: شاهدت مباراة مصر وبلجيكا مع فريق عمل للعدالة وجه آخر

احتفل نجوم وصناع مسلسل “للعدالة وجه آخر” بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى، في حدث استثنائي أقيم في القاهرة الجديدة.



وعقب العرض الخاص، تحولت الأمسية إلى مشاهدة جماعية مباشرة لمباراة مصر وبلجيكا ضمن كأس العالم FIFA 2026، مما جعل الحدث يتجاوز كونه مجرد إطلاق لمسلسل جديد ليصبح احتفالاً أوسع بالفخر المصري وروح الجماهير والتواصل المشترك.



وفي ليلة حافلة بالإثارة، سواء على الشاشة أو داخل الملعب، نجح المنتخب المصري في تحقيق تعادل مستحق بنتيجة 1-1 أمام بلجيكا في مباراة قوية ومليئة بالحماس.



وشهدت السجادة الحمراء تألق نجوم العمل بحضور ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، مينا نبيل، جانا الأشقر، فادي السيد، وسما إبراهيم. إلى جانب المخرج محمد يحيى “مورو” والكاتب عمرو الدالي.



“للعدالة وجه آخر” مسلسل دراما تشويقي من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول فؤاد السرجاني، إعلامي شهير عُرِف بنزاهته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد تورُّط ابنه يوسف في قضية مقتل صديقته ميرنا. ممزقاً بين حماية ابنه وما بناه من مبادئ وسمعة، ينطلق فؤاد في رحلة للكشف عن الحقيقة، ليجد نفسه في مواجهة أسرار صادمة تهدد كل ما يحبه وكل ما اعتقد أنه يعرفه.