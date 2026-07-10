وزير الشباب والرياضة : أداء منتخب مصر أبهر العالم.. والاستقبال الرئاسي دفعة تاريخية لهذا الجيل

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن المنتخب المصري قدم أداءً رجوليًا ومستوىً فنيًا فاق جميع التوقعات، مشيرًا إلى أن الشخصية القوية التي ظهر بها اللاعبون، إلى جانب النتائج الإيجابية، جعلت شعوب العالم تتحدث عن مصر، لا سيما عقب الأداء الاستثنائي أمام منتخب الأرجنتين.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ"راديو النيل" أن الإنجاز الذي حققه المنتخب جاء نتيجة العمل الجماعي والروح الواحدة داخل المنظومة، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتوفير جميع سبل الدعم للمنتخب، من خلال إزالة العقبات وتذليل المشكلات، إلى جانب وجود قيادة وطنية واعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ساهم في إظهار الشخصية الحقيقية للمنتخب المصري.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب النجاح تحقيق حالة من التناغم بين اللاعبين المحترفين في الخارج ونظرائهم في الدوري المصري، مع الدفع بعناصر شابة واعدة، مثل حمزة عبد المريم، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والاستفادة من أصحاب الجنسيات المزدوجة، مثل هيثم حسن، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خطة شاملة ومستدامة لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب المصرية داخل البلاد وخارجها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا معنويًا كبيرًا للمنتخب في جميع مراحل البطولة، سواء قبل انطلاقها أو أثناء المنافسات أو بعدها، مشيرًا إلى أن الاستقبال الرسمي المقرر للمنتخب غدًا في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة سيمثل دفعة معنوية هائلة، وسيكون له أثر كبير في تعزيز طموحات وعزيمة هذا الجيل لمواصلة تحقيق الإنجازات.