غرامة 10 آلاف جنيه لإدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي

شدد قانون الجمارك على معاقبة إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، إذا لم يترتب على المخالفة ضياع الضريبة الجمركية، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالإجراءات الجمركية.

عقوبة ادراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي

وتضمن القانون، العقوبات أبرزها عقوبة حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وفيما يلى نستعرض العقوبات وفقا لما وردت بنص القانون.

ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.

- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.

- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.

- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.

- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.

ويعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي.

وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.