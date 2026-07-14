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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يعاين وحدات الإسكان الاجتماعي لحل مشكلات المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جولة ميدانية بعدد من مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف، لمعاينة بعض المشكلات الواردة بشأن عدد من الوحدات السكنية، والوقوف على أسبابها على أرض الواقع، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية قابلة للتنفيذ في إطار من التعاون والتنسيق المشترك.

وذلك في إطار حرصه على الاستجابة العملية لشكاوى عدد من المواطنين المواطنين، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة وتحقيق أقصى عائد منها لصالح المواطن.

حيث أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية والاستماع المباشر للمواطنين تمثلان الركيزة الأساسية للتعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات، وصولًا إلى حلول واقعية تحقق صالح المواطن وتحافظ على الاستفادة الكاملة من مشروعات الدولة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد منطقة الـ(44) عمارة، حيث تابع على الطبيعة مشكلة المرافق بالمنطقة، واستمع إلى المواطنين، ثم ناقش مع الجهات المختصة البدائل والحلول الفنية الممكنة، بما يسمح بتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع، مكلفًا بإعداد تصور متكامل يتضمن الإجراءات المطلوبة وآليات التنفيذ.

كما انتقل المحافظ إلى منطقة الـ(104) عمارة، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة ببعض الوحدات السكنية بالعمارتين رقمي (9) و(10)، ووجه ببدء الإجراءات الفنية اللازمة اعتبارًا من اليوم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وجهاز التعمير وكافة الجهات ذات الصلة، لفحص أسباب المشكلة والوقوف على حقيقتها، وتحديد الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني واضح للتنفيذ.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، كلف المحافظ مكتبه بالتواصل المستمر مع أحد المواطنين، الذي تم اختياره ممثلًا عن أصحاب الشكوى، ليقوم المواطن بمتابعة والتواصل المتبادل حول مستجدات الأعمال والإجراءات التي يتم تنفيذها، بما يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة.

وشملت الجولة كذلك تفقد وحدات الإيواء الأولى بالرعاية بمنطقة بياض العرب، حيث كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومديرية الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحصر جميع الملاحظات والمشكلات الخاصة بالمنطقة والوحدات، وإعداد تصور عاجل يتضمن الحلول المقترحة وآليات التنفيذ وفق جدول زمني محدد.

كما تفقد المحافظ وحدات الإسكان بمنطقة بني سليمان، لمتابعة موقف المشروع، وبحث سبل معالجة المعوقات التي تحول دون زيادة نسب الإشغال، وبما يسهم في سرعة تسليم الوحدات المتبقية وتعظيم الاستفادة من المشروع.

وخلال الجولة،اتبع المحافظ منهج يقوم على رؤية الواقع كما هو، من خلال المعاينة والاستماع أولًا إلى المواطنين ثم إلى الجهات التنفيذية، للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة قبل اتخاذ القرار، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توحيد جهود جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة، بعيدًا عن تبادل المسؤوليات، قائلاً: "هدفنا جميعًا هو الوصول إلى الحل، وليس البحث عن المسؤول، فنجاح أي جهة هو نجاح للجميع، والتعاون هو الطريق الأسرع لتحقيق مصلحة المواطن."

وعقب انتهاء الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا_بحضور السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام _مع جميع المسؤولين والجهات المشاركة، لمراجعة نتائج المعاينة الميدانية، والاتفاق على آلية عمل موحدة تقوم على التعاون والتشارك وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، مع وضع برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة لمتابعة الحلول، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في كل ما يتطلب دعماً أو إجراءات على المستوى المركزي، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات الدولة لصالح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندسة هبة المنشاوي مدير منطقة تعمير بني سويف،  أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة،

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

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