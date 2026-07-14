مستشفيات جامعة بني سويف تكرّم العاملين بالمركز الطبي التخصصي تقديرًا لجهودهم

كرّم الأستاذ الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف العاملين بالمركز الطبي التخصصي، تقديرًا لجهودهم المتميزة وعطائهم الإنساني في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، الاستاذ الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وفي إطار حرص إدارة المستشفيات على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية.



وجاء التكريم بحضور الأستاذ الدكتور حمادة عشري مدير المركز الطبي التخصصي، والأستاذة الدكتورة الزهراء محمد فهمي منسق الزمالة المصرية بالمستشفيات، ومس هناء شعبان مديرة التمريض، والأستاذ هشام محمد بهاء المدير الإداري بالمركز الطبي التخصصي، وذلك في أجواء سادتها مشاعر التقدير والاعتزاز بما يقدمه العاملون من جهود مخلصة لخدمة المرضى.

وأكد الأستاذ الدكتور عماد البنا أن هذا التكريم يأتي إيمانًا بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي مؤسسة ناجحة، مشيدًا بما يبذله الفريق الطبي والتمريضي والإداري والعاملون بالمركز الطبي التخصصي من جهود استثنائية وروح إنسانية راقية في رعاية المرضى، وهو ما انعكس بصورة واضحة على جودة الخدمات المقدمة وكسب ثقة المترددين على المستشفى.

وقد أعربت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف عن خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز الطبي التخصصي، تقديرًا لعطائهم الإنساني المخلص، وجهودهم المتواصلة في خدمة المرضى، وتفانيهم في أداء رسالتهم النبيلة بكل رحمة وإخلاص، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لكل من يضع راحة المريض وجودة الرعاية الصحية في مقدمة أولوياته، ويجسد حرص المستشفيات على ترسيخ قيم التميز والإنسانية في بيئة العمل.