محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والإعدادية

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني والمُتخلفين عن حضور الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026،والتي تنطلق اعتباراً من السبت المُقبل 18 يوليو الجاري وتستمر حتى الخميس 30 من نفس الشهر.

وبحسب المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة الدكتور محمود زكريا فولي، تقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الابتدائي على مدار 3 أيام في الفترة من 18 إلى 20 يوليو، في حين تعقد امتحانات الصفوف من الرابع إلى السادس بنفس المرحلة الابتدائية في الفترة من 18 إلى 22 يوليو وعلى مدار 5 أيام.

وتعقد امتحانات الصفوف (الأول، الثاني، الثالث) بالتعليم المجتمعي على مدى 3 أيام في الفترة من 18 إلى 20 يوليو، والصفوف من الرابع إلى السادس في الفترة من 20 إلى 22 يوليو "بنفس المرحلة للتعليم المجتمعي".

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية بكافة نوعياتها" عام /مهني/ الأمل للصُمّ/النور للمكفوفين"، تقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي على مدى 5 أيام، في الفترة من 18 إلى 22 يوليو، في حين تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية" الصف الثالث الإعدادي" على مدار 6 أيام اعتبارا من 25 إلى 30 يوليو.

وبالنسبة للتربية الخاصة"الأمل للصُمّ" فقد تقرر عقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 18 إلى 21 يوليو وعلى مدار 4 أيام، والصفوف من الرابع إلى الثامن، وأيضا الصفين الأول والثاني الثانوي"بنفس المرحلة" تقرر عقد امتحاناتها ،في الفترة من 18 إلى 22 يوليو ولمدة 5 أيام.

وتقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 18 إلى 22 يوليو ولمدة 5 أيام، في حين تقرر عقد امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج على مدار 9 أيام اعتباراً من 18 إلى 28 يوليو .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تمت مراعاة أيام العطلات الرسمية،أثناء وضع خريطة مواعيد امتحانات الدور الثاني وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، موضحاً أن امتحانات المواد خارج المجموع يتم تحديدها بمعرفة الإدارات التعليمية .

