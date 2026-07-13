قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي منتظر.. موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو
اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يكافئ حكم الـ var في المونديال
بريطانيا تقرر حظر الحرس الثوري الإيراني.. والأسباب صادمة
مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث مروع بالأميرية.. والتحريات تكشف التفاصيل
ترامب: إيران لم تلتزم بالاتفاق معنا وسنكون حراسا على مضيق هرمز مقابل رسوم
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أول عربي يرأس لجنة الانضباط بـ«فيفا».. من صاحب قرار تعليق إيقاف بالوجون لاعب أمريكا في المونديال
مفتي الجمهورية لـ(أ ش أ): مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للحضارة والعلوم والمعارف
الحوثيون: القوات السعودية استهدفت مطار صنعاء.. والدفاع اليمني يعلن مسئولية الجيش عن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والإعدادية

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني والمُتخلفين عن حضور الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026،والتي تنطلق اعتباراً من السبت المُقبل 18 يوليو الجاري وتستمر حتى الخميس  30 من نفس الشهر.
وبحسب المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة الدكتور محمود زكريا فولي، تقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الابتدائي على مدار 3 أيام في الفترة من 18 إلى 20 يوليو، في حين تعقد امتحانات الصفوف من الرابع إلى السادس بنفس المرحلة الابتدائية في الفترة من 18 إلى 22 يوليو وعلى مدار 5 أيام.

وتعقد امتحانات الصفوف (الأول، الثاني، الثالث) بالتعليم المجتمعي على مدى 3 أيام في الفترة من 18 إلى 20 يوليو، والصفوف من الرابع إلى السادس في الفترة من 20 إلى 22 يوليو "بنفس المرحلة للتعليم المجتمعي".

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية بكافة نوعياتها" عام /مهني/ الأمل للصُمّ/النور للمكفوفين"، تقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي على مدى 5 أيام، في الفترة من 18 إلى 22 يوليو، في حين تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية" الصف الثالث الإعدادي" على مدار 6 أيام اعتبارا من 25 إلى 30 يوليو.

وبالنسبة للتربية الخاصة"الأمل للصُمّ" فقد تقرر عقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 18 إلى 21 يوليو وعلى مدار 4 أيام، والصفوف من الرابع إلى الثامن، وأيضا الصفين الأول والثاني الثانوي"بنفس المرحلة" تقرر عقد امتحاناتها ،في الفترة من 18 إلى 22 يوليو ولمدة 5 أيام.

وتقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 18 إلى 22 يوليو ولمدة 5 أيام، في حين تقرر عقد امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج على مدار 9 أيام اعتباراً من 18 إلى 28 يوليو .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تمت مراعاة أيام العطلات الرسمية،أثناء وضع خريطة مواعيد امتحانات الدور الثاني وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، موضحاً أن امتحانات المواد خارج المجموع يتم تحديدها بمعرفة الإدارات التعليمية .
 

بني سويف تعليم بني سويف الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ترشيحاتنا

اسماك

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

تضامن الشرقية

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

بالصور

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد