قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة للرقابة والنظافة وإزالة التعديات وتحسين مستوى الخدمات بمراكز بني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حزمة من الجهود والأنشطة الميدانية في مختلف القطاعات، شملت تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتشديد الرقابة على الأسواق، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وصيانة المرافق.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة  محمد بكري، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت شوارع صلاح سالم، ومجمع المحاكم، وبورسعيد، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وعبد السلام عارف، وحاتم رشدي، والروضة، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشوارع صلاح سالم وأبو بكر الصديق ومنطقة مرور بني سويف، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية من خلال رفع المخلفات بطريق منقريش وشريف باشا وطراد النيل مرورًا بقرى أبو سليم وتزمنت الشرقية والسحارة والحلابية والزرابي والطريق الزراعي، إلى جانب صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق منقريش وشريف باشا، وتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء سور مخالف على أرض زراعية بناحية دموشيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة  شوقي هاشم، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع ومناطق المدينة، شملت شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومحيط مصنع الثلج، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تفقد رئيس المدينة المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، فيما تابعت الوحدة المحلية بقرية دلاص إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طنسا الملق، إلى جانب تمهيد وتسوية مداخل القرية ورفع التراكمات، كما شهدت قرية أشمنت متابعة أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة، وتركيب مطبات صناعية بالطريق السريع.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية، تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية ومجلس قروي مازورا، أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بحوالي 2600 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين من الفحص أنها ألبان فرز غير مسموح بتداولها وتحتوي على شوائب وتم نقلها في براميل غير مخصصة للمواد الغذائية، كما تم ضبط سيارة محملة بكمية من بنزين 80 قبل طرحها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع تنفيذ حملة نظافة مكثفة شملت المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات، فضلاً عن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مرور سيارات النظافة بقريتي مازورا والكوم الأحمر، حيث تم الدفع بالمعدات والسيارات وجمع القمامة من المنازل وإزالة أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد، قادت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الري والصرف وداخل الحيز العمراني، أسفرت عن تنفيذ 25 حالة إزالة، كما نُفذت حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بالشوارع والقرى بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 327 إشغالًا متنوعًا شملت لافتات وإعلانات وتاندات غير مرخصة، كما تم متابعة الإجراءات المنفذة لتذليل معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طحا البيشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي شملت شارع التحرير والشباب ومستشفى المودة والدريسة والحدادين وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس و11 وحيدر ومكة، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 90 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا
.
وفي مركز ومدينة إهناسيا، وبتوجيهات  أحمد توفيق رئيس المركز، تواصلت الجهود الميدانية لرفع مستوى الخدمات، حيث تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع ترعة السلطاني ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي وشارع ترعة شرهي، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستكمال ملفات التصالح والتقنين، مع التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالف في المهد.

بني سويف الفشن سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من رصاص العم إلى غدر الأخ.. سوهاج تنزف وجعًا بعد مذبحتين داخل جدران العائلة: دماء في أخميم وأجساد يُبحث عنها بمياه النيل

مستشفى الأزهر بدمياط

أطباء جامعة الأزهر بدمياط ينقذون حياة مريض من طعنة نافذة في القلب

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مشروعات وخطط العمل بمدينة البدرشين.. ويوجه بتسريع وتيرة التنفيذ

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد