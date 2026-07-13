حملات مكثفة للرقابة والنظافة وإزالة التعديات وتحسين مستوى الخدمات بمراكز بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حزمة من الجهود والأنشطة الميدانية في مختلف القطاعات، شملت تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتشديد الرقابة على الأسواق، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وصيانة المرافق.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت شوارع صلاح سالم، ومجمع المحاكم، وبورسعيد، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وعبد السلام عارف، وحاتم رشدي، والروضة، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشوارع صلاح سالم وأبو بكر الصديق ومنطقة مرور بني سويف، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية من خلال رفع المخلفات بطريق منقريش وشريف باشا وطراد النيل مرورًا بقرى أبو سليم وتزمنت الشرقية والسحارة والحلابية والزرابي والطريق الزراعي، إلى جانب صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق منقريش وشريف باشا، وتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء سور مخالف على أرض زراعية بناحية دموشيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع ومناطق المدينة، شملت شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومحيط مصنع الثلج، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تفقد رئيس المدينة المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، فيما تابعت الوحدة المحلية بقرية دلاص إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طنسا الملق، إلى جانب تمهيد وتسوية مداخل القرية ورفع التراكمات، كما شهدت قرية أشمنت متابعة أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة، وتركيب مطبات صناعية بالطريق السريع.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية، تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية ومجلس قروي مازورا، أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بحوالي 2600 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين من الفحص أنها ألبان فرز غير مسموح بتداولها وتحتوي على شوائب وتم نقلها في براميل غير مخصصة للمواد الغذائية، كما تم ضبط سيارة محملة بكمية من بنزين 80 قبل طرحها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع تنفيذ حملة نظافة مكثفة شملت المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات، فضلاً عن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مرور سيارات النظافة بقريتي مازورا والكوم الأحمر، حيث تم الدفع بالمعدات والسيارات وجمع القمامة من المنازل وإزالة أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد، قادت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الري والصرف وداخل الحيز العمراني، أسفرت عن تنفيذ 25 حالة إزالة، كما نُفذت حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة بالشوارع والقرى بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 327 إشغالًا متنوعًا شملت لافتات وإعلانات وتاندات غير مرخصة، كما تم متابعة الإجراءات المنفذة لتذليل معوقات تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طحا البيشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي شملت شارع التحرير والشباب ومستشفى المودة والدريسة والحدادين وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس و11 وحيدر ومكة، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 90 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا

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وفي مركز ومدينة إهناسيا، وبتوجيهات أحمد توفيق رئيس المركز، تواصلت الجهود الميدانية لرفع مستوى الخدمات، حيث تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع ترعة السلطاني ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي وشارع ترعة شرهي، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، كما تمت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستكمال ملفات التصالح والتقنين، مع التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالف في المهد.