بني سويف.. سلامة المرضى تكثف جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للاعتماد

أجرت الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى، ببني سويف، أمس الأحد، زيارة ميدانية إلى وحدة الإسكان الاجتماعي التابعة لإدارة بني سويف الصحية.

وتابعت دعاء سيد الموقف التنفيذي لمتطلبات الاعتماد، ومراجعة جاهزية الأقسام المختلفة، كما تضمن المرور مراجعة الملفات الطبية، ومتابعة مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، والتأكد من جاهزية الوثائق والسجلات المطلوبة لاستيفاء معايير الاعتماد.

كما شمل المرور تفقد فناء الوحدة والمرافق المختلفة، ومراجعة إجراءات وخطط السلامة البيئية ومدى فاعلية تطبيقها، إلى جانب تدريب الفريق الطبي بالوحدة على معايير الاعتماد المبدئي وتقديم الدعم الفني والتوجيهات اللازمة لفرق العمل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية بالوحدة.

وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية التكامل بين فرق العمل المختلفة، واستمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، بما يعزز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف.