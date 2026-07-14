صحة بني سويف: ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية بالوحدة الصحية بـ"بدهل"

نظمت إدارة سمسطا الصحية، في إطار جهود مديرية الشئون الصحية ببني سويف لنشر الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية، ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية بالوحدة الصحية ببدهل ، وذلك بحضور الدكتورة رشا خليفة علي، مدير إدارة سمسطا الصحية، وفضيلة الشيخ محمد سعيد، واعظ بالأزهر الشريف.

تناولت الندوة مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها في الحفاظ على صحة الأم والطفل والأسرة، وأكدت على أهمية الفحص قبل الزواج، والمتابعة الدورية للحمل، والولادة الآمنة، والرضاعة الطبيعية، وتنظيم الأسرة، والمباعدة بين الحملين، بما يحقق صحة أفضل للأم والطفل ويسهم في بناء أسرة مستقرة.

كما ألقى الشيخ محمد سعيد كلمة تناول فيها الرؤية الإسلامية في الحفاظ على صحة الإنسان ورعاية الأسرة، مؤكدًا أن الإسلام يحث على الأخذ بالأسباب التي تحقق الصحة والعافية، وأن الوعي الصحي يمثل أحد أهم مقومات بناء المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا مثمرًا من الحضور، حيث تمت الإجابة عن استفساراتهم وتصحيح عدد من المفاهيم المتعلقة بالصحة الإنجابية، بما يعزز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأكدت إدارة سمسطا الصحية استمرار تنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرصًا على نشر الثقافة الصحية وتعزيز صحة الأسرة المصرية.