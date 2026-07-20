جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل "سفيرة المجر" لبحث فرص التعاون

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة هيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، و محمد هنو، مستشار رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة المجر لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، الذي ضمّ السيد باتريك ماركوز، المستشار التجاري والاقتصادي، والدكتورة زينيا شيبوش، نائبة رئيس البعثة، وذلك بمقر الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات فعّالة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

أكدت السفيرة المجرية انفتاح بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، والعمل على بناء شراكات جديدة، لاسيما في محافظة الإسكندرية باعتبارها مركزًا محوريًا للأعمال، مُشيرةً إلى قرب زيارة وفد من رجال الأعمال المجريين إلى مصر لبحث فرص التعاون.



وأوضح باتريك ماركوز ، مجالات التعاون تشمل معالجة المياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ومزودي الحلول التكنولوجية، وصناعة الأسمدة.

من جانبه، دعا هيثم القيار، السفارة المجرية إلى تنظيم لقاء يجمع الوفد المجري مع أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية لبحث فرص التعاون المشترك، وفي السياق ذاته، رحَّب المهندس أحمد منسي، الأمين العام للجمعية، بزيارة الوفد المجري المرتقبة، مقترحًا أن تُعقد خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المُقبلين، مع تحديد القطاعات التي يحظى فيها الجانب المجري باهتمام استثماري، بما يسهم في وضع أولويات واضحة للتعاون المشترك.

واختُتم اللقاء باستعراض عدد من القِطاعات الواعدة التي يمكن أن تُمثل فرصًا للتعاون بين الجانبين، من بينها التمور، والثروة السمكية، والصناعات الغذائية، بما يعكِس الإمكانات الكبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمجر.

كما شهد الاجتماع مُشاركة عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، ونواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية.