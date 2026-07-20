قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك
خطة التنمية الجديدة.. كيف سيشعر المواطن بثمار النمو حتى 2027؟
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل "سفيرة المجر" لبحث فرص التعاون

جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
جمعية رجال الأعمال الإسكندرية
ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة  هيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، و محمد هنو، مستشار رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة المجر لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، الذي ضمّ السيد باتريك ماركوز، المستشار التجاري والاقتصادي، والدكتورة زينيا شيبوش، نائبة رئيس البعثة، وذلك بمقر الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات فعّالة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

أكدت السفيرة المجرية انفتاح بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، والعمل على بناء شراكات جديدة، لاسيما في محافظة الإسكندرية باعتبارها مركزًا محوريًا للأعمال، مُشيرةً إلى قرب زيارة وفد من رجال الأعمال المجريين إلى مصر لبحث فرص التعاون. 
 

وأوضح باتريك ماركوز ، مجالات التعاون تشمل معالجة المياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ومزودي الحلول التكنولوجية، وصناعة الأسمدة.
من جانبه، دعا هيثم القيار، السفارة المجرية إلى تنظيم لقاء يجمع الوفد المجري مع أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية لبحث فرص التعاون المشترك، وفي السياق ذاته، رحَّب المهندس أحمد منسي، الأمين العام للجمعية، بزيارة الوفد المجري المرتقبة، مقترحًا أن تُعقد خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المُقبلين، مع تحديد القطاعات التي يحظى فيها الجانب المجري باهتمام استثماري، بما يسهم في وضع أولويات واضحة للتعاون المشترك.
واختُتم اللقاء باستعراض عدد من القِطاعات الواعدة التي يمكن أن تُمثل فرصًا للتعاون بين الجانبين، من بينها التمور، والثروة السمكية، والصناعات الغذائية، بما يعكِس الإمكانات الكبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمجر.
كما شهد الاجتماع مُشاركة عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، ونواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية.

المجر مصر رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الموز

لتجنب ارتفاع السكر بعد تناول الموز.. 5 نصائح فعالة

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج الأكثر حظًا مع نهاية يوليو.. توقعات تحمل فرصًا جديدة

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

بالصور

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد