مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم / الاثنين/ مرتفعا بواقع 128.95 نقطة، أي بنسبة 1.30 في المئة، ليبلغ مستوى 10083.79 نقطة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و247 ألفا و206 أسهم، بقيمة 410 ملايين و264 ألفا و324.025 ريال، عبر تنفيذ 51233 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و588 مليونا و987 ألفا و729.724 ريال، مقارنة بـ 597 مليارا و832 مليونا و873 ألفا و602.256 ريال في الجلسة السابقة.